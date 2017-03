An Open Letter to Sean Spicer

Editor’s note: The following letter was sent to the Voice by Connecticut College alumni and has been signed by over 1,200 alumni and students alike. The Voice reached out to Spicer on Twitter for comment, but he has since not offered a response. Those who wish to add their names to the list of signees may do so here or by emailing conncamellte@gmail.com.

Dear Mr. Spicer:

We represent over 1,200 Connecticut College students and alumni from classes ranging between 1957 and 2020. We are asking you, a fellow alumnus, to respect the Honor Code pledge that binds our Connecticut College community:

“I accept membership into Connecticut College, a community committed to cultural and intellectual diversity. I understand my obligation to this community under the Honor Code and pledge to uphold standards of behavior governed by honor. I pledge to take responsibility for my beliefs, and to conduct myself with integrity, civility, and the utmost respect for the dignity of all human beings. I pledge that my actions will be thoughtful and ethical and that I will do my best to instill a sense of responsibility in those among us who falter.”

There is a growing concern across the nation — and the world — that the Trump Administration does not respect the dignity of all people, regardless of race, immigration status, faith, ability, gender identity, or sexual orientation. There is also consternation about the Administration’s conflation of so-called “alternative facts” and reality. As the White House’s chief spokesperson, your repeated belittlement of and malice towards our constitutional right to a free press and your unwillingness to ground the Administration’s messaging in fact and truth greatly concern us. What we have heard from you in the White House press room fundamentally conflicts with the values of the Connecticut College community.

The principles embodied in the Matriculation Pledge are instilled during our years in college, but they are meant to inform our actions beyond graduation as well. Part of that pledge requires all Connecticut College community members to not only refrain from, but actively combat the spread of rumors, lies, and misinformation. This system of shared values is an essential part of our Honor Code. We respectfully ask you to remember the values you learned at Connecticut College, adhere to them, and use your influence to help spread them throughout President Trump’s administration.

We would appreciate the opportunity to engage in further discussion with you about our values and shared alumni community. We invite you to meet with us either in Washington DC or on campus in New London. Please contact conncamellte@gmail.com to coordinate logistics.

Sincerely,

Lucie H. Iannotti ’57 P ’83

Connie Aldrich Bodiker '58, P'94

Frances Dean Nolde ’58

Lesley Stein ’62

Ellen Grob Levy ’64

Joan Stuart Ross ’64

Judith Abbott Raffety ’65

Ricki Chapman McGlashan ’68

Nancy Finn Kukura ’68

Diane Blum ’71

Peter Seamans ’72, P’01

David Christopher Clark ’73

Martha E. (Meg) Gifford ’73

Susan Krebs ’73

Nancy Netzer ’73

Lynda Munro ’76

Larry Corwin ’77

Linda Hershenson ’77

Walter David Sive ’'78

Catherine Tharin ’78

Anne (McGee) Morcone ’79

Mary V.L. Wright ’79 P’11

Amy Bernhardt ’80

Bates Childress ‘80

Holly Corroon ’80

Marcia Spiller Fowler ’80

Douglas Fisher ’80

Elizabeth (Orzack) Friedman ‘80

Stuart Lamson ’80

Ginny Houston (Lima) ’80

Campbell Seamans ’80

Rick Shrier ’80

Alexander R. Brash ’81

Michael J. Beedenbender ’81

Kim Calechman Gifford '81

Laura Ferandes Summa ’81

Jeffrey Frank ’81

Louise Gaumond ’81

Rebecca Ingersoll Lockwood ’81

Nancy E. Lundebjerg ’81

Judy Malkin ’81

Lynn Lesniak Needle ’81

Peter M. O’Connor ’81

Brooke Perry Pardue ’81

Jamie Popkin ’81

Susan Cole Ross ’81

Robert W. Spears, Jr. ’81

Jim Astrove ’82 P’10

Marjorie Morse Bell ’82

Peter Bernson ’82

Christina Carroll ’82

Clover Earl ’82

Chris Fascione ’82

Ashley P. Hanson ’82

Helen Hobart ‘82

Bob McBride ’82

Allen Moore ’82

Maxwell Moore ’82

Maggie Moroff ‘82

Lynne Rothney-Kozlak ’82

Allison Ijams Sargent ’82

Marie Spellman ’82

Seth Stone ’82

Linda Thacher Visscher ’82

Janet Baker ’83

Margaret Carroll ’83

Kathy Cavanaugh ’83

Alan S. Cohen ’83

Jeff Day ’83

Peter DiMuro, MFA ’83

David Gleason ’83

Christopher S. Hamblett ’83

Martha Healy Hamblett ’83

Julia Hewitt ’83

Kim Jaeckel ’83

Lisa Narva Jaffe ’83

Alec Madoff ’83

Mary Ellen Masciale ’83

Abby Mintz ’83

Robert Shapiro ’83

James E.M. Stiles ’83

Jessie Billings ’84

Lisa DeCesare Curry ’84

Andrea Florey Bradford ’84

Lyle Glowka ’84

Ruth Haas-Castro ’84

Carolyn Howard ’84

Natalie A. Mello ’84

Guy Parsons ’84

Hal Sizer ’84

Mary Walsh ’84

Stephen Wilkins ’84

Garry Bliss ’85

Amelia Boyle ’85

Gregg Breen ’85

Susan Dunnington ’85

Sharon L Ephraim ’85

Sonia Caus Gleason ’85

Leslie Lamkin ’85

Lisa Levaggi Borter ’85

Margaret Macri ’85

William D. McCall ’85

Karen Norton ’85

Candace Saltsman ‘85

Anne Morgan Wnoucek ’85

Cynthia Vitto Spiers ’85

Nicholas S. Bell ’86

Amy Cochran ’86

Jeffrey Kazin ’86

Sara J. Leone ’86

Mary-Ann Sagnella ’86

Tony Ward ’86

Susan Zuckerman Broude ’86

Kim Lane ’87

Deborah Howell Leary ’87

Lisa Pope Losiewicz ’87

Victoria McGarry ’87

Jaime Arze ’88

Nancy Beaney ’88

Deborah Carr ’88

Cynthia Fazzari Wimer ’88

Cathy Hildenbrand ‘88

Alyssa Kazin ’88

Elizabeth Kates Rothman ’88

Lisa McConnell Milligan ’88

Gillian Allman Najarian ’88

Julianne O'Brien ’88

Elizabeth Schroeder ’88

Nancy Sullivan Curry ’88

Rachel Thomas-Shapiro ’88

Derron Wood ’88

Helen Bird ’89

Annika Bruhns ’89

Helen R. Dewey ’89

Jamie Forbes ’89

Kate Grant Glennon ’89

Kenneth V. Heard ’89

Noelle Ifshin ’89

Ida Smith Ludlow ’89

Andrew McKnight ’89

Paige Margules Tobin ’89

Sylvia L. Plumb ’89

Jaxi Israel Rothman ’89

Nichola Thevathasan ‘89

Stephanie Vanderslice ’89

Sarah G Wilson ’89

Nicholas Brown ’90

Nicholas Holahan ’90

Doriel Inez Larrier ’90

Kelly McCann ‘90

Malinda Polk ’90

Rachel Arp Ramstad ’90

Jennifer Ammirati Doyle ’91

Elizabeth Cheavens Bailey ’91

Catherine Condit ’91

Justin Cosell ’91<

Suzanne Delle ’91

Amy-Simone Erard ’91

Marjorie Erwin McGonigal ’91

Jennifer Kimiatek Hunnewell ’91

Phil Klausner ’91

Abigail Lewis ’91

Andrew McCuskey ’91

Julia Novina ’91

Heather Pierce Stigall ’91

Alissa Balotti Anderson ’92

Phill Arensberg ’92

David Baum ’92

Kate Bishop ’92

Jessica Bolger ’92

Michael Borowski ’92

Laura Burden ’92

Dianne Cavaliere May ’92

Elizabeth Lynch Cheney ’92

Bryan Cook ’92

Jason Crigler ’92

Jennifer Davidson Brown ’92

Scott DeGraw ’92

Emily Hughes Siegel ‘92

Nick Dumitriu ’92

Edward Freiberg ’92

Kevin Galbraith ’92

Felipe Grinan ’92

Jennifer Hartley Johnson ’92

Sarah Homer Jennings ’92

Andrew Hope ’92

Peter Jennings ’92

Erik Jespersen ’92

Melinda Kerwin ’92

Robin Dryer Lamb ’92

Victoria Lavington ’92

Nancy Lefkowitz ’92

Jill Muchnick Liflander ’92

Andrei Lopukhin ’92

Ian R. Luepker, ND, ’92

Jodi Mannarino ’92

Ilene Marcus Flax ’92

Karen Menendez ’92

Andrea Pandolfini ’92

Emily Cusic Putnam ’92

Cheryl Jett Rimas ’92

Laura Rovnak ’92

Darcie Siciliano ’92

Emily Hughes Siegel ’92

Drew Todd ’92

Leslie Traba King ’92

Julie Tsamasfyros Bulatovic ’92

Elise Allen ’93

Jennifer Angelo ’93

David Bardeen ’93

Eliza Brown ’93

Carla Cannizzaro ’93

Daniel Church ’93

Kirsten Cook ’93

Heather Dailey-Mezzacappa ’93

Kelley Doyle ’93

Elizabeth Fowler ’93

Alysa Freeman ’93

Leilani Gonzales ’93

Rebecca Green ’93

Christy Halvorson Ross ’93

Holly Handman-Lopez ’93

Bern Hoffmann ’93

Kelly Evans Hokkanen ’93

Sarah Robson Jarvis ’93

Pamela Rosin Kaplan ’93

Kareem Lawrence ’93

Ali Nash Lesch ’93

Benjamin Lodmel ’93

Debbie McMahon ’93

Michelle Moon ’93

Catherine Noujaim ’93

Scott Rolfe ’93

Garth Ross ’93

Dan Seligson ’93

Molly Smith ’93

Peter C. Som ’93

Robin Spruce ’93

Dinah Steward ’93

Julie Urbano ’93

Christine Y. Kim ’93

Jessica Allan ’94

Jessica Ammirati ’94

Gillian H. Andrews ’94

Andrew Bryson ’94

Melinda Caroline ’94

Patrice Coady Nagle ’94

Nelson A. Colón ’94

Judy Corless ’94

Dave Bard ’94

David W. Barron ’94

Amy Bodiker Baskes ’94

Tara Duffy ’94

Jonathan Finnimore ’94

Megan (Hughes) Fischer ’94

Carol A. Fishbone ’94

Ken Frankel ’94

Jamie Brown Frattarelli ’94

Kate Greco Fritz ’94

Allison From-Tapp ’94

Laura Fronckiewicz ’94

Jessica Fuller ’94

Bettina Hempel-Gilbert ’94

Peter B. Hilgendorff, Jr ’94

Joel Hokkanen ’94

Christa Holahan Ancri ’94

Jennifer Jablons Marlborough ’94

Claudine Johnson Intner ‘94

Joel Kress ’94

Kimberly Laboy ’94

Alison Lewis ’94

Megan Littlefield ’94

Todd Maguire ’94

Neil Maniar ’94

Jennifer Mann ’94

Amy Moore Paterson ’94

Jared Lucas Nathanson ’94

Katherine (Hooper) O’Brien ’94

Brooke (Vinstein) Pearsall ’94

James J. Poff ’94

Esther Potter ’94

Jennifer Powers Turgeon ’94

John-Paul Ramin ’94

Lee Rawles ’94

Aurelia Robert ’94

Hannah Roberts ’94

Gillian Schair ’94

Kristy Shriver Robinson ’94

David Skalka ’94

Shannon Smith ’94

Peter Spear ’94

Charles Stackhouse ’94

Steven Tulloch ’94

Jenny Volkert ’94

Karin Whitlock Ojeda ’94

Geoff Williams ’94

Robert Yasumura ’94

Maisha Yearwood ’94

Elizabeth Ashley Young ’94

Dave Abrams ’95

Jessica Archibald ’95

Darnelle Bernier Kjoller ’95

Anne Bischof ’95

Sacha Boegem ’95

Brandon R. Clarke ’95

Matthew Cooney ’95

Dan Covan ’95

Elizabeth Duclos-Orsello ’95

Patricia Dugger ’95

Julie Granof ’95

Brook Halvorson ’95

Sean Hanlon ’95

India Hopper Crawford ’95

Thomas Jacobsen ’95

Yuka Lawrence ’95

Joe Lucas ’95

Aaron Maines ’95

Ellen Martin ’95

Nigel H. Mendez ’95

Alison Mitchell ’95

Craig Morrison ’95

Shauna Moynihan Simpson ’95

Allison Parisi ’95

Christian Pearsall ’95

Sarah Perkins Arnold ’95

Katherine Poindexter ’95

Bronwen O'Keefe ’95

Molly Scott ’95

Emily Sheehan Lopez ‘95

Jennifer (Knapp) Smith ’95

Emily Strause Sena ’95

Alec Sulkin ’95

Jessica Temlock-Fields ’95

Ben Tyrrell ’95

Mike Weed ’95

Robin Valentine Wilner ’95

Elizabeth Warrick Smith ’95

Molly Wilcox Ingle ’95

Robert Yauckoes ’95

Jonathan Zaff ’95

Darren Coyle ’96

Suzie Easton ’96

Fitz Gitler ’96

Jeremy Guskin ’96

Dave Hannah ’96

Alexa Sherr Hartley ’96

Kenneth V. Heard, M.A. ’96

Jennifer Johnson ’96

Kim Kaufmann ’96

Winston G.M. Miller ’96

Kate Gruenwald Pfeifer ‘96

David Robinson ’96

Brian Sena ’96

Jessie Vogelson Childs ’96

Benjamin Williams ‘96

Becky Brown Edwards ’97

Sean Burke ’97

Emily Cobb Henry ’97

Joy Cohen ’97

Doreen Cutonilli ’97

Rachelle DeCoste ’97

Heather Ehrman Krill ’97

Gennifer Furst ‘97

Jo Gates Beltre ‘97

Carra Gamberdella Pappalardo ’97

Jessica Haynes McDaniel ’97

Natalie Hildt Treat ’97

Emily Hoffhine Wilson ’97

Meredith Kasten Zolty ’97

Wendy Lavalee ’97

Christopher Lawless ’97

Emily Luce ‘97

Christopher Martin ’97

Scott McDowell ’97

Javier Castillo ’97

Carney Maley ‘97

Kathryn McNamara ’97

Maya Perry Liss ‘97

Brendan Largay ‘97

Jamie B. Myer ‘97

Robyn Nish Friedman ‘97

Michael Ober ’97

William J. Omansiek ‘97

Sarah Ono ‘97

Kevin Ramos-Glew ‘97

Sarah (Grogan) Roubieu ‘97

Meghan Ryan Finegan ’97

Christian Salvati ‘97

Sarah Schoellkopf ‘97

Margaret Siegel Spruce ’97

Liza Talusan ’97

Karine Toussaint ‘97

Megan Tucker Gimbel ’97

Rebecca Watt ‘97

Nancy Yuan ‘97

Matthew Middleton ‘97

Tal Aviezer ‘98

Laurie Benoit ‘98

Molly Carrott Taylor ’98

Aracely Centeno ’98

Abigail B. Clark ’98

Vivek Dhingra ‘98

Mindy J. Erchull ‘98

Josh Fasano ‘98

Amy Finkel ’98

Sam Foreman ’98

Keira Hamilton Martone ’98

Benjamin Hayes ‘98

Elizabeth Lee Kott ’98

Timothy Lee ’98

Katharine Loughlin ’98

Alexis M. Kerner ‘98

Sara Meyers ’98

Anna Molitor ‘98

Edith Prendergast ’98

Cathi Propper ‘98

Bridget Pupillo ‘98

Douglas Ratay ’98

Elizabeth Russell ’98

Jennifer Scagel Siegel ‘98

vRyan Shaw ’98

Melora Soodalter ’98

Helen Styring Tocci ’98

Lydia Tower '98

Pilar Vahey ’98

Jill Weinstein Guizzo ’98

Cathy Wilson Ramin ’98

Erik Woodhouse ’98

Julie Bander '99

Alison Biddle Branco ‘99

Samuel Bigelow ‘99

Maya Broadfoot ‘99

Vanessa Lynn Campos ‘99

Chris Cooper ’99

Lisa Andrews Day ’99

Shari Darman ’99

Sara W. Davis ’99

Autumn Dumas ’99

Elizabeth Eckert '99

Lenore Eggleston ’99

Cate Ellison Mills ’99

Jesse Evans ‘99

Jonah James Fontela ’99

Seth Franklin ’99

Jessica Haglund (Madri) ’99

Kristin Helz ’99

Melissa Hoover Walker ’99

Maren Innis Harris ’99

Tim James ‘99

Jennifer Lilly '99

Nicole Mallen Jackson ‘99

Ian MacBean ‘99

Megan McCormick ‘99

Katie Minor Kheel '99

Heather Negri Bowler ’99

Brent Never ’99

Kent Ng ’99

Clara Ogden Sedlak ’99

Oliver Petzold ‘99

Douglas Pierce, PhD ‘99

John Ragosta ‘99

J.K. Rogers PhD ‘99

Catie Ryan '99

Paul Siegel ‘99

Samantha Shullo ‘99

Megan Sokolnicki ‘99

Wendy Sousa ‘99

Joanna Sweeney ‘99

Irina Telyukova ’99

Emily Novak Waight ‘99

Saman Westberg ‘99

Jonathan Wolf '99

Sophie Appel ‘00

Amanda Baltzley ‘00

Amy Berka Kotas ‘00

Deborah Bry ‘00

Meghan Burbridge ‘00

Sierra Callahan ‘00

Abigail M. Carlen ‘00

Leslie Carr, PsyD ‘00

Kathryn Durkin ‘00

Elizabeth Ethridge McGann '00

Brenda Flynn ‘00

Sarah Gemba '00

Lee Matthew Goldberg '00

Larysa Gumowskyj Kautz ‘00

Tim Hanson ‘00

Craig Hase ‘00

Sara Jones ‘00

Langdon Kane ‘00

Vlad Katsva ‘00

Abigail Klotzle French ‘00

Amanda Koehne ‘00

Sarah Lane O’Shea ‘00

Corina Laudon ‘00

Jules Lemire ‘00

Brooke Lombardy ‘00

Eric LoVecchio ‘00

Emily Luscombe '00

Michael Masci ‘00

Ethridge McGann '00

Brigid McGonnigal Peterson ‘00

Kyle Mushkin ‘00

Shreya Maniar Nagula ’00

Jessica Oviedo ‘00

Jescenia Oviedo ‘00

Amy Palmer ‘00

Beatriz Patiño ‘00

Alissa Phillips Passantino ‘00

Maya Pindyck ‘00

Jeromy Reynolds ‘00

Emily Shield ‘00

Anne Stameshkin ‘00

Sarah Stebbins, '00

Katherine Stephenson McDonald '00

Johanna H. Thomsen ‘00

Joseph Vele ‘00

Jamie Bridges Walzer ‘00

Sarah Lohnes Watulak ‘00

Nicole Wegweiser ‘00

Margaret Zinser Hunt ‘00

Evan Allen ‘01

Michael Anastasia ‘01

Brian Laung Aoaeh ‘01

Alan P Baldwin ‘01

Erin Bechard ‘01

Tiffany Bowlby ‘01

Trevor Brown, Jr. ‘01

Bachman Brown Clem ‘01

Jarrod Chin ‘01

Sarah Coombs '01

Hope Dalton Bowman ‘01

Sheila Dobbyn ‘01

Andrew DuBeau ‘01

John Dumey ‘01

Sean Fairley '01

Whitney Ohlandt Fairley ‘01

Edward Fernandez ‘01

Robert Flax ‘01

Amber Gervais Gross ‘01

Omar Ghaffar ‘01

Maggie Granquist ‘01

Michael Griesinger ‘01

Daniel Grimm ‘01

Jordana Gustafson Wright ‘01

Michaela Haber ‘01

Glen Harnish ‘01

Rachael Harris Asselin ‘01

Becca Hirschman Klarin '01

Kate Jackett ‘01

Michael Keaney ‘01

Michael Keaney ‘01

Sara Kelley-Mudie ‘01

Adam Larkey ‘01

Maura Leary ‘01

Abby Lewis-Mooney ‘01

Scott McCue ‘01

Megan Miller '01

Dana Nieder ‘01

Jessica Nowlin '01

John O’Briant ‘01

Sheri Ostrowitz Kleinman ‘01

Rebecca Pappas ‘01

Daniel Raffety ‘01

Edward Ridgeway ‘01

Alicia Rinaldi ‘01

Elizabeth Robinson ‘01

Kristen Scarborough Dreger ‘01

Molly Seamans ‘01

Rebecca Serrell Cyr ‘01

Trish Sinclair ‘01

Jillian Smith Kelton ‘01

Liisa Sweet-Korpivaara ‘01

Katherine Tomkins ‘01

Katie Umans ‘01

David Walbert ‘01

Ryan E. Vachon ‘01

Colin Vogelgesang ‘01

Alyssa Yeager ‘01

Pavel S. Blagov '02

Misha Body ‘02

Mike Brennan ‘02

David Byrd ‘02

Dana Brigham Debransky ‘02

Carolyn D’Alessio O’Donnell ‘02

Jennie Edwards Drish ‘02

Gina Farley ‘02

Jaime Goode ‘02

Jessica Haney Wireman ‘02

Elizabeth Hartman ‘02

Tara Holmes ‘02

Amanda King ‘02

Zhiyi Li ‘02

Sheryl Linsky Adam ‘02

Susie Lyons ‘02

Alison Mauro '02

Marta Magnus ‘02

Heather Mitchell ‘02

Sarah Monteleone '02

Allison Neeland ‘02

Kelly O'Day '02

Darin Ramsay ‘02

Anna Schmidt ‘02

Alexandra Silverthorne ‘02

Yomaira Taveras Escano ‘02

Emily Templin Lesh ‘02

Rachael Towers ‘02

Karl J Trybus '02

Erin Walworth ‘02

Douglas Wiesen​ ‘02

Eric Williamson ‘02

Jessica Haney Wireman ‘02

Jane Zumwalt ‘02

Lauren Briere ‘02

Althea Arnold ‘03

Geoffrey Babbitt ‘03

Sean Duke Crocker ’03

John Cyr ‘03

Barbara Drier Halpin ‘03

Tyler Eames ‘03

Marline (Francois) Fry ‘03

Brooke Gessay ‘03

Zachary I. Goldsmith ‘03

Tara Gregory '03

Paul Erik Lipp ‘03

Sara MacLeod '03

José Mane ’03

Sara Manly ‘03

Maggie McDermott Hamill ‘03

Sara McElroy ‘03

Jonathan Motzkin ‘03

Jessica Novak ‘03

Ariel Polonsky ‘03

Ezra Rashkow ‘03

Jennifer Ryan ‘03

Elizabeth Sainz Eames ‘03

Jessica Smith ‘03

Erin Steiner ‘03

Coley Ward ‘03

Melissa Wender ‘03

Katherine Williams ‘03

Lauren Mitchell Wilkinson ‘03

Jennifer Wolf ‘03

Greg Yagoda ’03

Cody Zalk ’03

Edward Austin Brooks ‘04

Michael Cantor ‘04

Marisa Fegan Dooney '04

William Furey ‘04

Janet Hanson ‘04

Katharine Hanson Blumenthal ‘04

Vanessa Humes ‘04

Christine McKnight ‘04

Meredith Marcus ‘04

Kendra Mitchell Robertson ‘04

Katherine Mueller ’04

Emily Rasgo ‘04

James Rogers ‘04

Nile H. Russell ’04

Eric Schluessel ‘04

Emily Serrell Smith ‘04

Saul J. Slowik ‘04

Joey D. Solomon ‘04

Kelly Melillo Sweeting '04

Andrea Lodico Welshons ‘04

Justin Wells ‘04

Dawn Marie White ‘04

Amanda W. Baker ‘05

Colin T. Block ‘05

Kate Bogart ’05

Elizabeth Sainz Eames, ‘03

Tyler Eames, ‘03

Samantha Fast, '05

Jesse E. Fink, ‘05

Elizabeth Fitzgerald ‘05

Ellen Folan ‘05

Genevieve Godfrey ’05

Lauren Haag ‘05

Adolf F. Haffenreffer IV ‘05

Ryan Hoyler ‘05

Cecilia Royal Jacobsen ‘05

Ani Javian ‘05

Amy Angell Lamonica ’05

Alison Lesht ‘05

Christopher Mastellone ‘05

Andrew McDowell ’05

David Merrill ’05

Betsy Miller ’05

Rebecca Overholt ‘05

Jenny Dare Paulin ‘05

Laila Pedro ‘05

Silvie Snow-Thomas ‘05

Dan Welch ‘05

Lydia Willsky-Ciollo ‘05

Jennie Bargman ‘06

Javier Bernard ’06

Alessandra Colia ’06

Nate Dooley-Hayes ‘06

Matthew Eaton ’06

Jason Fitzgerald ‘06

Alex Forden ‘06

Jake Hays ‘06

Tim Howard ‘06

Julia Jacobson ‘06

Michael King ‘06

Peter Levitan ‘06

Graham Lincoln ‘06

Morgan Maeder ‘06

Anne Confer Martens ‘06

Katherine McCord ‘06

Erin S. Riley ‘06

Lee Roberts ‘06

Elizabeth Rollings ‘06

Katherine Egan Rotio ‘06

Benjamin Sanfilippo-Cohn ‘06

Eve Southworth ‘05

Peter Strangfeld ‘06

Jeff Taft ‘06

Katie Vason ’06

Abby Geller Wein '06

Cynthia Whitman ‘06

Oliver Withstandley ‘06

Gabrielle Zandan ‘06

PB ’07

Thomas Baker ’07

Alissa Binford, ‘07

Benjamin Clopper ‘07

Skyler Cruz ’07

Victoria Curtis, ‘07

Jed Dederick ‘07

Laura Dopp, ‘07

Candyce Daly ’07

Scott Faber ‘07

Meaghan Seelaus Fitzgerald ‘07

Rachel Gaines ‘07

Samual Garner ’07

Stephanie Gollobin Ventura ‘07

Joe Griffin ‘07

Laura Jo Hess ‘07

Meghan Holt ‘07

Ross Stanton Jordan ’07

Erica Kittle ’07

Ian Leue ’07

Emily Mahoney ‘07

Kelly Barkley Mane ’07

Katherine March ‘07

Michael Materasso ‘07

Megan McCarthy ‘07

Alice Morgan-Watson ‘07

Brenna L. Muller ’07

Michael O’Neill ‘07

Soraya Palmer ‘07

Emma L. Peterson ‘07

Elizabeth Pearson Owens ‘07

Kristianna Post ‘07

Adam Robbins ‘07

Nicholas Roybal ’07

Nicole Santos ’07

Zachary Smith ‘07

Jessica Soffer ‘07

Gregory Sowa ’07

Hillary Turby ‘07

Lauren Welch, ‘07

Rebecca Woll ‘07

Jordan Yearsley ‘07

Anna Zusman ‘07

Bennett Zylber ‘07

Alison Scaramella Baker ’08

Elizabeth Bennett ’08

Bethany Boles-Sheslow ‘08

Cheo Bourne ‘08

Maggie Bordonaro ‘08

Susannah Branch ’08

Philip Brown ’08

Jacqueline Bryant ‘08

Chris Buonincontri '08

Chulu Chansa ‘08

Elizabeth Claise ’08

Elizabeth Abelow Dederick ‘08

Amy Duquette ‘08

Rebecca Elias ‘08

Catherine Flint ‘08

Elizabeth Hawkins ‘08

Rebecca Hodges ‘08

Lola Glazer ‘08

Ashley Lobell Irving ‘08

Hannah Hopkins Kilgore ‘08

Drew Lagace ’08

Sarah Lindsay ‘08

Fiona MacLean ‘08

Derek McKechnie ‘08

Jonathan McLean ’08

David Meleney ‘08

Andrea Mendoza ’08

Heather L. Munro ’08

Jillian Nowlin ’08

Daniel F. O’Shea, Jr. ’08

Owen Raccuglia ‘08

Analisse Rios ’08

Christie Rosen ’08

Nick Sullivan ‘08

Ta-Ki Stuart ‘08

Peter Yannielli ’08

Charlotte Allard ’09

Sarah Ayres ‘09

Herbert R. Bennett Jr. ’09

Daniel Bering ‘09

Holly Cain ‘09

Alexandra Cassar ’09

Margaret Davies ‘09

Heather Day ’09

Alex Dey ‘09

Rebecca Saxon Dey ‘09

Tyler Dunham ’09

Peter Erhartic ’09

Hans Eysenbach ‘09

Rosa Gilmore ’09

Adam Glos ‘09

Emily Greenberg ’09

Nick Grenoble ‘09<

Caroline Trowbridge Harrison ’09

Olivia Hellman ‘09

Erin Holstein ’09

Madeleine Ignon ‘09

Kareem Kablouti ‘09

William J. Karis ’09

Raja Feather Kelly ’09

Melanie Knight ’09

Katherine Kolenda ’09

Melissa Lacey ’09

Sara Lesko ‘09

Catherine Lindberg ’09

Erica MacDonald ‘09

Ashley L. McMahon ’09

Katharine Meyers ’09

Lauren Moran ‘09

Lauren Morrow ’09

Jen Riess ’09

Stephen Rossiter '09

Mike Seager ’09

Laura Snow ‘09

Lynne Stillings ‘09

Maddie Thomson ’09

Angie Valencia ‘09

Andrew Van Ranst ‘09

Robert J. Vontell III ’09

Dena Weinstein ‘09

Abby Wilkes ‘09

Dana Zichlin ‘09

Sarah Argeropoulos ’10

Katherine Arnao ’10

Grace Astrove ’10

Jocina Becker ’10

Avi Ben-Zvi ’10

Benjamin Berkowitz ’10

Erin Brady-Wiggins ’10

Devon Butler ’10

Kim Channick ‘10

Elizabeth Cooper-Mullin ’10

Lindsay DeCarlo ’10

Kristen Dirmaier ‘10

Michael Gardner ’10

Anna Glennon ’10

Jessica Gordon ‘10

Claire S. Gould ’10

Trevor Haimes ’10

Sarah Hornbach ’10

Andrew Hubley, ‘10

Jacqueline Hutchins ’10

Flora Irving ’10

Davey Ives ’10

Rebecca Lukowski ‘10

Cristina Moreno Madrigal ’10

Claribel Marmol ’10

Stewart McDonald ‘10

Robin McGrath ’10

Davis W. McGraw ’10

Emmet Markin ‘10

Molly McRoskey Morrow ’10

Gaia Merriman ’10

Jillian Nataupsky ’10

William Nichols ‘10

Isabel Orbon ‘10

Julie Pereira ’10

Abigail Philip ’10

Zoe Philip ’10

Kate Radlauer ‘10

Maggie Rogers ‘10

Meredith Smith ‘10

Corey B. Testa ’10

Kathryn Torrey '10

Aidyn Urena ’10

Michael Vascovitz ‘10

Jennifer Wallace ‘10

Seth Williams ‘10

Sofia Ziegler ’10

Elizabeth Aiello ‘11

Ellie Benner ‘11

Adam Berard ‘11

Annie Bigwood ’11

Sarah Brodsky ‘11

Molly Quinn Burtis ’11

Emily Callahan ’11

Patrick Cremens ’11

Annie Denton ‘11

Katherine Edmondson ’11

Julian Ferdman ’11

Feliz-Aurora Gonzales ’11

Oscar Guerra ‘11

Geoffrey Gund ’11

Colin Hanson ’11

Mikey Harris ’11

Julia M. Helms ’11

Abigail Hill ’11

Lily Holland ’11

Emma Bruggeman Iacono ‘11

James Jackson '11

Rachel Jacobsen ’11

Elizabeth Joslin ’11

Seamus Joyce ’11

Emma Judkins ’11

Christopher Krupenye ‘11

Celine Laheurte ’11

Emily Lake ’11

Kyle Losik ‘11

Greg MacLennan ’11

John Meade Jr. ’11

Alexandra Micci-Smith ‘11

Erica Moshman '11

Annie Motch ’11

Sarah Murphy ’11

Ariella Pasackow ’11

Sasha Pavlak ’11

Rachel Peniston ’11

Trevor Prophet '11

Kiefer Roberts ’11

Emily Rowland-Kain ’11

Gillian Rowland-Kain ’11

James Sharpless ’11

Maggie Shea ’11

John Sherman ’11

Anne Sholley ’11

Hunter Siegel ‘11

Julie Sizer ’11

Owen Stevenson ‘11

Jane Thompson ’11

Michele Riotta ’11

Daniel Walker ’11

Owen Wiseman '11

Allison Arrigoni ’12

Savitri Arvey ‘12

Jeff Baird '12

Bianca Bloomfield ‘12

Eliza Bryant ’12

Erik Caldarone ‘12

Elizabeth Carens ‘12

Devin Cohen ’12

Andrew Cronin '12

Eliza Curtis ‘12

Frances Deamer-Phillips ‘12

Natalie Doak ‘12

Mollie Doherty ’12

Ted Fisher ’12

Courtney Frazee ’12

Henry Friedman ’12

Marina Gluckman ’12

Liza Gordon ’12

Brenner Green ’12

Morgan Griffin ’12

Leah Hancock ‘12

Isaac Hancock ‘12

Cara Hass ‘12

Sara Kerney ’12

Elyse Lebel ‘12

Laura Makl ’12

Lalita Moskowitz ’12

Abigail McBride ’12

William Muse ’12

Corey Ogilby ’12

Jourdan Perez ’12

Elizabeth Ramos Cartagena ‘12

Megan Reback ’12

Claire L Sacco ’12

Katrina Sereiko ’12

Audrey Sperry ‘12

Katie St. George ‘12

Amadi Thiam ’12

Ruthie Thier ’12

Janet Tso ’12

Katherine Turro ‘12

Rosie Wall ‘12

Alexander Zarecki ’12

Carissa Anderson ‘13

Eleanor Baumgarten ’13

Emily Brouwer ’13

Cecilia Brown ’13

Atlantic Brugman ‘13

Kelsey Burke ’13

Kristen Leigh Caruana ’13

Timothy Clark ’13

Winslow Crane-Murdoch ’13

Johanna Collins ’13

Ali Cooper ’13

Megan Costello ‘13

Lily Fayerweather ’13

Cody Fisher ’13

Brittany Fitzgerald ’13

Cameron Flaherty ’13

Christina Fogarasi ’13

Ryan Foley ’13

Gabriella Gentile ’13

Amy Gernux ’13

Matt Gitkind ‘13

Jessie Gold ’13

Andrew Greaves ’13

Abigail Grueskin ’13

Maura Hallisey '13

Aditya V Harnal ’13

Grant Jacoby ’13

Gary Kaufman ‘13

Shiva Lingala ‘13

Nora Loughry ’13

Rebecca Markson ’13

Ali McKeigue ’13

Caroline Mills ’13

Rasheed Mitchell ‘13

Andrew Nathanson ’13

Ellen Nadel ’13

Lucie Nadler ‘13

Jeramie Orton ’13

Kristen O’Neill ’13

Hannah Plishtin ’13

Meghan Rossini ’13

Maia Schoenfelder ’13

Rachel Schroff ’13

Nicole Smalley ’13

Eric Stern ‘13

Geoffrey Taylor ’13

Lucy Wallace ’13

Megan Wright ’13

Delaney Vartanian ‘13

Avery Yurman '13

Mackenzie Acker '14

Sierra Adams ’14

Dana Albalancy ‘14

Taylor Anderson ‘14

Gabby Arenge ’14

Jyoti Arvey 14

Molly Bangs ’14

Katharine Barker ’14

Bailey Bennett ‘14

Kai Alita Bresciani ’14

Mary Buchanan ’14

Sybil Bullock ’14

Caitlin Cimino ‘14

Gabrielle Dann-Allel ‘14

Aaron Samuel Davis ’14

Meg DeGregorio ’14

Casey Dillon ‘14

Caroline Dylag ‘14

Meredith Friedman ’14

Elaine Frost ’14

Benjamin Fuller Todd ’14

Kaitlin Fung ’14

Carter Goffigon ’14

Nicholas Gollner ‘14

Marc Guirand ’14

Julia Hadley ‘14

Alanna Jamner ’14

Rachel Jerome ‘14

Michael LeDuc ’14

Erica Lovett ’14

Nicholas Luce ‘14

Leah Mantei ‘14

Isabel Marx ‘14

Conor McCormick-Cavanagh ’14

Siobhan McDonold ’14

Melissa Monsalve ’14

Trevor Newton ’14

Max Nichols ’14

Samantha Pass ’14

Gracie Pearlman ‘14

Katie Pearson ’14

Julia Pielock ’14

Lily Plotkin ’14

Rebecca Raymond ‘14

Erin Robertson ‘14

Elena Rosario ‘14

Jacob Rosenbaum ’14b

Miguel Salcedo ‘14

Christina Seretta ’14

Chloe Sovinee-Dyroff ‘14

Ingmar Sterling ’14

Abigail Stevenson ‘14

Mayra Valle ’14

Ellen VanZanten-LeDuc ’14

Molly Vatis ’14

Amber Villanueva '14

Anna Volpe ‘14

Claire Wellbeloved-Stone ‘14

Virginia Blair West ’14

Daniel White ’14

Jillian Wiseman ’14

Molly Ashmore ’15

Josephine Bingler ’15

Shelby Bourgault ‘15

Karen Cardona-Zapata ’15

Bo Clay '15

Michael Clougher ’15

Mauri Connors ’15

Danielle Cyr ’15

Sophia DeLevie-Orey ‘15

Christophe Desorbay ’15

Jesse Edwards ’15

Terilyn Eisenhauer ’15

Ikbel El Amri ’15

Sarah Fishman ’15

Michael Fratt ’15

Alexandra Friedman ’15

Kaitlyn Garbe ’15

Angelica-Rose Gonzales ‘15

Stephanie Gorman ‘15

Rachel Grasfield ’15

Michael Guappone ’15

Nadiya Hafizova ‘15

Jennifer Jackson ’15

Myra Jacobs ’15

Nora Jefferies ‘15

Sarah Joelson ’15

Ellie Kim ’15

Aurianna Lajaunie ’15

Andrea Levinsky ‘15

Mara Lookabaugh ’15

Gabriela Lopez ’15

Astrid Kempainen ‘15

Wren Manly ’15

Andrew Marco ‘15

Alexis Mathison '15

Kadeem McCarthy ’15

Frederick Gardiner Bard McNulty ‘15

Leah Mendelson ’15

Michael Murgo ’15

Steven Natera ’15

Metika Ngbokoli ‘15

Kevin O’Brien ’15

Gideon Olshansky ’15

Louisa Pajolek ’15

Lea Perekrests ’15

Dakota Peschel ’15

Conor Quilty ’15

Shannon Quinn ‘15

Roopa Ramkumar ‘15

Alison Rice ’15

Margaret Robbins ‘15

Julia Rodricks ‘15

Marina Sachs '15

Nina Schussler ‘15

Lauren Shaker ’15

Gabriel Shlager ’15

Ellie Nan Storck ’15

Leah Swinson '15

Janil Tejada ’15

Micaela Tepler ‘15

Brooke Thayer ’15

Tarol Thomas ‘15

Mindy Toro ’15

Peter Tresnan ’15

Ethan Underhill ’15

Matt Safian ‘15

Lauren Vunderink ’15

Noam Waksman ‘15

Bettina Weiss ’15

Matthew Whiman ’15

Margret Wiggins ’15

Olivia Wilcox ‘15

Neil Williams ’15

Madison Winey ’15

Kue Xiong '15

Sarah Young ‘15

Ayla Zuraw-Friedland ’15

Anonymous ’16

Teagan Atwater ’16

Brittany Baltay ’16

Salvador Bigay ’16

Matt Bitchell ’16

Natalie Calhoun ’16

Aleksandr Chandra `16

Laura Cianciolo ’16

Morgan Cowie-Haskell ’16

Kaitlin Cunningham ’16

Zoë Davis ’16

Casey Domine ’16

Maia Draper-Reich '16

Sean Felton ’16

Grace Finley ’16

Patrick Gallagher Landes ’16

Zoe Halpert ’16

Taryn Kitchen ’16

Shannon Lydon ‘16

Paul MacMullin ’16

Anna Marshall ‘16

Jamie Moon ’16

Krystal Moreno ’16

Amanda Onofrio ‘16

Kalinda Roberts ‘16

C.J Robinson ’16

Fara S. Rodriguez ’16

Stephanie Jayne Barone Shannon ’16

Leah Shapiro ’16

Molly Shea ’16

Marina Stuart ’16

Ta-ki Stuart ’16

Margaret Sturtevant ’16

Paley Sweet ’16

Ariana Taylor ’16

Morgan Trapp ’16

Parker Veroff ’16

Juliette Verrengia ’16

Emma Weisberg ‘16

Sam Wilcox ’16

Kathryn Alderman ’17

Storm Boris ‘17

Mark Cameron ’17

Kelly Campos ’17

Jennifer Cervantes 17

Soo Cho ’17

Amanda Chugg ’17

Britt Foulds ‘17

Nam Hoang ’17

Christina Ignatiadis ‘17

Robert Jones ’17

Ramzi Kaiss ’17

Josefin Karjel ’17

Samuel Lichtenstein ’17

Elena Licursi ‘17

Gil Mejia ’17

Zander Mintz ’17

Jacob Muhlfelder ’17

Derrick Newton ’17

Eleni Papadopoulos ’17

Luisanny Perez ’17

Kevin Reyes ’17

Calli Reynolds ’17

Jessica Spencer ’17

Lauren Stubbs ’17

Molly Tuohy ‘17

Ryley Vandervelde ‘17

Elissa Webb ’17

Jillian Yaun ‘17

Noah Alsamadisi ’18

Grace Berman ‘18

Moll Brown ’18

Enzo Cerrutti ’18

Emily Crocker ’18

Karly Crouse ’18

Weston DeLomba ’18

Miranda DiMase-Nordling ’18

Julia Horowitz ‘18

Clare Loughlin ’18

Julia Packman ’18

Shaniqua C. Shaw ’18

Amy Simpson ’18

Yoldas Yildiz ’18

Kylie Caouette ‘19

Joseph Castro ’19

Lucy Grey ’19

Charlie Losiewicz ‘19

Roxanne Low ’19

Amelia Morrissey ‘19

Cal Nadeau ’19

Lan-Huong Pansy Nguyen ’19

Ricardo Olea ’19

Emilio Pallares ’19

Jessy Quint ’19

Fabiola Ramirez ’19

Erin Smith ‘19

Haig Yeterian ‘19

Micaela Zebroski ‘19

Lucy Zumwalt Tuchman ’19

Jenny Carroll ‘20

Marissa Domantay ’20

Jada Fitzpatrick ’20

Kayla King ’20

Chanté Morris ’20

Wesley Morris ’20

Shawn Simmons ‘20

Venezio Terranova ’20

Viridiana Villalva-Salas ’20